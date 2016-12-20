13:50

Первый вице-премьер Игорь Шувалов предположил, что в скором времени санкции в отношении России будут сняты, а контрсанкции РФ отменены. Об этом он сообщил на Гайдаровском форуме, передает RNS.

«Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции. Во всяком случае в моей работе мне, министру сельского хозяйства, министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены», – заявил он.

Первый вице-премьер добавил, что контрсанкции могут быть отменены 31 декабря 2017 года в случае улучшения отношений с Западом.

Шувалов отметил, что за время действия контрсанкций российские поставщики продуктов успели развить свой бизнес, но им нужно будет выдержать конкуренцию с иностранными поставщиками. Он заявил, что настало время открыть российский рынок для иностранных производителей.

В декабре скорое снятие санкций с России предсказали 55% опрошенных Bloomberg экспертов. Об отмене санкций говорил и советник избранного президента США Дональда Трампа. Он указал на то, что санкции не привели к достижению нужных результатов.

В конце декабря президент США Барак Обама, однако, расширил санкции против России и выслал российских дипломатов из-за подозрений во вмешательстве российских хакеров в выборы президента. Позднее в Конгресс внесли законопроект с дополнительными санкциями против России.