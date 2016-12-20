13:56

В России слишком много государственных средств массовой информации, заявил на Гайдаровском форуме заявил председатель совета Центра стратегических разработок и бывший глава Минфина Алексей Кудрин, передает корреспондент Republic.

«Я считаю, что у нас государственных медиа слишком много, это однозначно», – сказал он.

Отвечая на вопрос о целесообразности инициировать приватизацию в этом секторе, Кудрин заявил, что он не предлагает «какие это меры, это требует более тонкого и тщательного разговора».

В декабре 2016 года Кудрин заявил, что СМИ переживают, «наверное, самые сложные времена в новой России». «Независимых СМИ в регионах становится все меньше и меньше. То же самое я могу сказать по федеральному уровню – крупные корпорации, государственные институты больше на сегодня оказывают влияние на СМИ», – отметил он.

Экс-министр также заявил о необходимости поддержки СМИ, в частности, в периоды сокращения рекламного рынка. Кудрин отметил, что нужно создавать «нужно создавать такие институты поддержки СМИ, чтобы они не испытывали зависимость в результате такой поддержки».