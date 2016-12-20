После президентских выборов в США Facebook уже успели упрекнуть в распространении фейковых новостей, информационной изоляции пользователей и даже в смерти американской журналистики. Неожиданно для себя Марк Цукерберг оказался крупнейшим издателем в истории страны и испугался этого в самый ответственный момент. Взяв рождественский тайм-аут, его команда запустила проект для поддержки медиа и наконец-то объяснила изданиям, как им жить в новой реальности. Но хватит ли этих обещаний Цукербергу, чтобы добиться перемирия с крупнейшими медиа-компаниями США?

Во время последней президентской кампании в США Facebook помог традиционным СМИ окончательно погрузиться в институциональный кризис, лучшие бренды журналистики оказались на одной ступени с самозванцам из соцсетей. Сначала BuzzFeed выпустили расследование о фейковых новостях в Facebook, что потревожило Обаму, а уже после результатов выборов – покорежило всех. Потом оказалось, что 38% новостей правых политических сообществ и 20% левых – были выдумкой, агитационные видеоролики, собиравшие по 6–15 млн просмотров, – таким же фейком. Но к тому времени тихое большинство уже сходило и проголосовало.