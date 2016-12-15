14:40

«Транснефть» обратилась в Верховный суд в связи с иском «Роснефти» и принятыми по нему обеспечительными мерами. Об этом рассказал глава «Транснефти» Николай Токарев, передает «Интерфакс».

«Решение суда по обеспечительным мерам неправомерно. На суд было оказано давление», – пояснил он.

По словам Токарева, «Роснефть» требует для себя эксклюзивных прав.

«Когда двое спорят, и у одного нет аргументов, в ход идут разные методы. Я бы посоветовал господам из “Роснефти” разобраться со своими проблемами», – добавил глава «Транснефти».

«Роснефть» в декабре 2016 года подала в Арбитражный суд Москвы заявление об обеспечении имущественных интересов по контракту с «Транснефтью». Суд требования «Роснефти» удовлетворил и запретил «Транснефти» с 1 января 2017 года прекращать или сокращать транспортировку нефти, поступающую от «Роснефти».

Заметка дополняется.