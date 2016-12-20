15:16

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пожаловался на сложную жизнь и отсутствие денег.

«Жизнь – штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю», – процитировало главу правительства РИА Новости.

Медведев отметил, что в России самые длинные новогодние праздники. Он добавил, что сегодня они, «слава богу, для страны и для людей, наконец, завершаются».

В декабре 2016 года в ходе интервью с ведущими российскими телеканалами Медведев говорил, что «деньги есть, но было сложно». Так премьер ответил на вопрос НТВ относительно дальнейшей индексации пенсий после замены ее во второй половине 2016 года на единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей.

В мае прошлого года Медведев в ходе поездки в Крым заявил местным жителям, что пока денег на очередное повышение пенсий нет. Глава правительства отметил, что индексация пенсий будет проведена, когда найдутся средства, и пожелал жителям полуострова: «Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».

Ранее 13 января «Газета.Ru» опубликовала результаты исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС), в котором говорится, что каждый третий житель России рискует оказаться за чертой бедности. Эксперты РАНХиГС назвали в числе факторов, способствующих обнищанию населения, потерю работы, а также закредитованность, наличие несовершеннолетних детей и проживание в сельской местности.