15:17

В Минздраве прокомментировали появившийся в антитабачной стратегии запрет на продажу табака людям, родившимся после 2014 года. Об этом сообщает RNS.

Как заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, это предложение является лишь «вектором», в направлении которого надо двигаться.

«Конечно, мы понимаем, что это как бы запрет жесткий, что один человек, который родился в 2012 году может покупать, а другой человек, который родился в 2015-м, в принципе не может покупать. Это звучит просто как гипербола, это смешно», – сказала Скворцова.

В начале января в СМИ попала антитабачная концепция Минздрава на 2017–2022 годы. В качестве одной из предложенных там мер прописан полный запрет на продажу табака людям, родившимся после 2014 года, после достижения ими совершеннолетия.

В рамках борьбы с курением Минздрав также предложил дать возможность работодателям увеличивать продолжительность рабочего дня для курящих людей. Эту концепцию позже раскритиковали в Минтруде, предложив Минздраву «заняться реформой обязательного медицинского страхования, а не реформой трудового законодательства».