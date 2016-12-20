16:14

Министерство юстиции зарегистрировало партию «Беспартийная Россия», об этом сообщается на сайте ведомства.

Партия была зарегистрирована 23 декабря 2016 года. Она стала 77-й официальной партией в России.

У «Беспартийной России» есть 29 региональных отделений, в том числе в Чечне и Дагестане. В течении полугода партия должна будет зарегистрировать отделения как минимум в половине регионов России.

Партия планирует объединить тех жителей России, которые считают себя «беспартийными», отмечается в ее программе. Своими целями она называет «обеспечение традиционных общинных форм социального взаимодействия» и развитие народовластия.

Лидер партии Александр Сафошин сообщил ТАСС, что учредительный съезд партии прошел в 2013 году, но Минюст отказывался ее регистрировать.

Заметка дополняется.