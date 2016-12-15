16:08

Станцию «Рижская» и «Смоленская» Арбатской-покровской линии московского метро в 2017 году закроют для замены эскалаторов. Об этом сообщил первый заместитель начальника метро Роман Цуканов, передает «Интерфакс».

Замену эскалаторов также планируется начать на станциях «Новослободская» и «Спортивная». На «Спортивной» менять эскалаторы будут в южном вестибюле, а на станцию «Новослободская» можно будет попасть через «Менделеевскую».

Как объяснил Цуканов, «Рижскую» и «Смоленскую» придется закрыть для пассажиров, потому что эти станции имеют по одному вестибюлю.

Сейчас для полной замены эскалаторов закрыты северные вестибюли станций «Красные ворота» и «Ленинский проспект». Ремонтные работы на «Красных воротах» должны завершиться в конце августа 2017 года, на «Ленинском проспекте» – в конце сентября.