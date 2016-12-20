Год назад на Гайдаровском форуме глава Сбербанка Герман Греф наделал много шума, назвав Россию «страной-дауншифтером», и заявив, что из-за технологической отсталости ей уготовано достойное место в клубе «лузеров». В этом году гости форума ждали от технологической сессии продолжения шоу: очередь на нее растянулась на несколько метров. Около 50 человек не хватило места, и они остались смотреть видеотрансляцию. Никто не хотел пропустить схватку Грефа с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. И они не подвели. Был такой формат запланирован и отрепетирован заранее или нет, но глава Сбербанка и руководитель «Роснано» в ходе дискуссии не сошлись ни по одному пункту. О чем они спорили?

Альтернативная энергетика

Анатолий Чубайс: Никакой альтернативной энергетики еще недавно в России не существовало, заявил Чубайс со своих «профессиональных позиций»: «Ветряк в Элисте, который мы ремонтировали раз двадцать за время моей работы в РАО ЕЭС, был чуть ли не единственной ветростанцией в России. Солнечной энергетики не существовало вообще, ни в каком виде».

Теперь, уверен глава «Роснано», настало время бурного роста – и все благодаря фундаментальным изменениям в нормативной базе, случившимся за последние 15 лет. Вопросы, связанные с солнечной энергетикой, Чубайс, по собственному признанию, уже решил: «Если говорить не с точки зрения бизнеса, а с точки зрения страновой картинки, я считаю, что солнечная энергетика в России уже состоялась». Есть предприятия машиностроения, создающие оборудование для солнечной энергетики, запущены первые десятки мегаватт мощностей солнечной генерации – в Башкирии и на Алтае, перечислял Чубайс, обещая, что дальше «все будет нарастать в объемах». С ветром ситуация более сложная, но есть предпосылки, что через год «можно будет говорить, что и ветер в России состоялся», добавил он.

«Об этом не говорят, это почему-то не видят, тем не менее, как говорят, за базар отвечаю», – заявил Чубайс.

Герман Греф: «Видимо, пока не изобретен микроскоп, чтобы видеть результаты работы нанокорпораций, и в результате мы не ощущаем изменений, то есть видим, что что-то меняется, но что – понять не можем пока».

Невооруженным глазом заметить их, и правда, нелегко: на начало 2016 года, на возобновляемые источники энергии в России приходился лишь 1% от совокупной установленной мощности, из них ветряная, солнечная энергетика и геотермальные источники давали в сумме только около 0,1%.