17:21

Кратковременный обвал курса фунта стерлингов в начале октября 2016 года до минимума за 31 год произошел в результате стечения ряда факторов. К такому выводу пришли эксперты Банка международных расчетов (БМР); соответствующий доклад опубликован на сайте организации.

В отчете БМР отмечается, что технические причины обвала курса усугубились предыдущим ослаблением британской валюты после июньского референдума о Brexit (на нем большинство жителей Великобритании проголосовали за выход страны из Евросоюза).

Авторы доклада указали, что нельзя исключить вероятность технической ошибки валютного трейдера при вводе данных (так называемый эффект «толстого пальца») и возможных манипуляций на рынке. Тем не менее, достоверных данных, подтверждающих указанную версию, в БМР не обнаружили.

7 октября курс фунта стерлингов валюты во время азиатских торгов за несколько минут обвалился более чем на 9% (для сравнения, после Brexit – на 11%) и на минимуме опускался с $1,26 до $1,1841 (по данным Bloomberg) или даже $1,1819 ( по данным Reuters). Участники торгов обвиняли в произошедшем неправильно сработавшего торгового робота. В свою очередь, источники Financial Times утверждали, что к обвалу фунта причастны трейдеры Citigroup.