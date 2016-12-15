18:10

Министр экономического развития Алексей Улюкаев был уволен по представлению главы правительства Дмитрия Медведева. Об этом пишет РБК со ссылкой на ответ помощницы президента РФ на запрос юриста «Яблока».

Ранее о том, что Улюкаев был уволен по представлению премьера, не сообщалось. Заявлялось лишь, что премьер был в курсе отставки министра.

Источник РБК в аппарате правительства подтвердил, что все кадровые перестановки осуществляются по представлению премьер-министра. «Без представления не могло бы быть [президентского] указа [об отставке Улюкаева]», – отметил источник.

Уголовное дело в отношении Улюкаева было возбуждено в середине ноября. Экс-министру предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки и в особо крупном размере).

По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» взятку в размере $2 млн за положительную оценку сделки по покупке госпакета «Башнефти». В СК отмечали, что его задержали при получении взятки с поличным.

Президент России Владимир Путин отстранил Улюкаева от должности министра экономического развития 15 ноября.