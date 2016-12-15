В начале января на юге Гаити вспыхнули беспорядки. Группы людей атаковали полицейские участки и угрожали иностранцам – прежде всего американцам. Потенциальных жертв, в частности миссионеров, пришлось эвакуировать. Поводом стал арест бывшего полевого командира Ги Филиппа, которого местные власти задержали и экстрадировали в США по обвинению в контрабанде наркотиков.

Бывший полицейский офицер Ги Филипп был одним из лидеров мятежа, который в 2004 году сместил и заставил покинуть страну президента Гаити Жан-Бертрана Аристида. По его собственным словам, Филипп пережил семь покушений. Считалось, что он пользовался поддержкой США, неофициально его даже связывали с ЦРУ. Но позднее оказался в опале – американские власти обвинили Филиппа в участии в наркотрафике из Колумбии через Гаити в США и несколько раз пытались арестовать. Отношения с новой гаитянской властью у Филиппа тоже не сложились – почти сразу после успешного мятежа 2004 года он оказался в оппозиции.