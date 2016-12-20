19:02

Четверть всей пищевой продукции в России является фальсифицированной. Об этом на Гайдаровском форуме заявил официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко, передает «Интерфакс».

«У нас есть проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше – это массовая фальсификация пищевой продукции. По нашим выборочным проверкам, фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции, всех видов, за исключением одного – пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет», – заявил он.

Представитель Россельхознадзора привел в пример рыбный рынок, на котором фальсифицирование сводится к подмене наименований и «накачиванию» рыбы полифосфатами для того, чтобы глазурь удерживала большее количество влаги.

Алексеенко заметил, что фальсифицирование продукции приводит к тому, что «недобросовестные компании получают фору по сравнению с добросовестными производителями».