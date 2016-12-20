22:11

В пресс-службе Роспотребнадзора опровергли заявление Россельхознадзора о том, что четверть продуктов питания в России является фальсифицированной, передает РИА Новости.

В ведомстве заявили об отсутствии «серьезных нареканий» к российским продуктам, а также привели данные Росстата, по информации которого в период с январь по ноябрь 2016 года объем несоответствующих требованиям мяса и птицы не превышал 6,6%, количество фальсифицированной рыбы составило 5,8%, кондитерских изделий – 3,7%.

Ранее 13 января на Гайдаровском форуме официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил о массовой фальсификации в России «четверти пищевой продукции всех видов», что, по его словам, приводит к преимуществу «недобросовестных» производителей перед «добросовестными».