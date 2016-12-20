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Палата представителей конгресса США проголосовала за начало отмены введенной президентом Бараком Обамы реформы здравоохранения. Об этом сообщает Reuters.

По сообщению агентства, за начало процедуры отмены проголосовали 227 членов Палаты представителей, против – 198.

Reuters добавляет, что многие республиканцы в конгрессе хотели бы завершить процесс принятия законопроекта в течение нескольких недель, но, по мнению экспертов, это может занять «гораздо больше» времени

Как отмечает Business Insider, для полной отмены Obamacare законопроект должен пройти еще 8 инстанций, включая финальное подтверждение избранного президента США Дональда Трампа.

13 января Трамп, реагируя на принятие законопроекта нижней палатой конгресса, в твиттере написал, что «дорогостоящая» реформа «скоро станет историей».

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/819869953692155904

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп отменит большинство указов Обамы, так так они «затрудняли экономическое развитие и рост числа рабочих мест».

Главный элемент Obamacare – обязательное наличие медицинской страховки у каждого гражданина, реформа также предусматривает субсидии малоимущим для ее получения