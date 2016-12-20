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Создатель операционной системы Android Энди Рубин занимается разработкой смартфонов, планшетов и аксессуаров под брендом Essential, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По информации издания, в зарегистрированную в ноябре 2016 года компанию Essintial входят 40 человек, работавших в Apple и Google, Рубин занял в ней пост гендиректора.

Создатели смартфона разрабатывают новый разъем, который позволит не только подключать зарядное устройство, но и другие модули. В частности, инженеры компании работают над камерой для 360-градусных фотографии. Источники издания также утверждают, что, по плану компании, разработкой дополнительных модулей смогут заниматься сторонние разработчики.

Корпус смартфона планируется делать из керамики, а края – из металла.

Как отмечает Bloomberg, смартфон все еще находится на стадии прототипа, но Рубин рассчитывает, что он составит конкуренцию iPhone и Google Pixel.

Продажи должны начаться в середине 2017 года.