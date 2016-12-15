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Президент США Барак Обама на год продлил санкции против России из-за ситуации на Украине, подписав соответствующий президентский указ, об этом говорится в документе на сайте Белого дома.

«Действия и политика, на которые отвечает этот указ, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», – говорится в распоряжении.

Обама, кроме того, продлил санкции против нескольких стран, включая Иран и Кубу, а также в отношении «террористов, которые угрожают сорвать мирный процесс на Ближнем Востоке».

Ранее на Гайдаровской форуме вице-премьер Игорь Шувалов спрогнозировал «скорое» снятие санкций с РФ.

В декабре 2016 года США расширили список попадающих под санкции лиц. В нем оказались 26 компаний (включая несколько подразделений «Новатэка»), а также миллиардер Евгений Пригожин.

Санкции против России до 31 июля 2017 года также продлил Европейский совет, под их действие попадают избранные в Госдуму депутаты от республики Крым и города Севастополь.

Впервые Обама ввел санкции против России в 2014 году из-за присоединения к стране Крыма и вооруженного конфликта в Донбассе.