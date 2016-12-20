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Выручка компании Илона Маска SpaceX после неудачного запуска ракеты Falcon 9 в 2015 году упала на 6%, а убытки составили $260 млн, выяснила Wall Street Journal.

По информации газеты, в 2013 году SpaceX заработала $680 млн, в 2014 – $1 млрд, после чего в 2015 году из-за аварии ракеты Falcon 9 прибыль компании сократилась до $945 млн. Отмечается, что по итогам года SpaceX осуществила только 6 запусков из 12.

Как уточняет издание, 2016 году SpaceX планировала получить $1,8 млрд выручки и годовую прибыль в размере $55 млн, но «этих целей вряд ли удалось достичь, так как компания совершила только 8 запусков из запланированных 20».

28 июня 2015 года ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, который должен был полететь на МКС, взорвалась на 139 секунде полета. После неудачного испытания SpaceX приняла решение отложить до мая 2018 года запуск Dragon с астронавтами NASA, планировавшийся на конец 2017 года.

В сентябре 2016 года произошла авария еще одной ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал, когда SpaceX проводила ее огневые испытания. По данным самой компании, авария произошла из-за выхода из строя одного из трех композитных резервуаров высокого давления (COPV).

SpaceX хотела запустить Falcon 8 января, но отложила новый запуск на 14 января.