04:02

Главы комитета сената США по разведке республиканец Ричард Барр и демократ Марк Уорнер выпустили заявление о начале расследования влияния «российских кибератак» на процесс выборов президента США, передает Reuters.

Как сообщает издание, комитет планирует опросить представителей администрации Обамы и Трампа и готов использовать судебные повестки для «получения показаний».

Сенаторы добавили, что часть слушаний будут закрытыми ради конфиденциальности информации разведки. В последствии все выводы будут обнародованы.

10 января глава национальной разведки США Джеймс Клеппер сообщил о попытках России влиять на исход выборов «в паре десятков» стран.

9 января президент США Барак Обама рассказал о своей недооценке влияния дезинформации и кибератак на выборы, подчеркнув наличие вмешательства со стороны России

Ранее разведка США опубликовала доклад о вмешательстве России в процесс президенстких выборов в США, в котором назвала Владимира Путина инициатором кибератак на серверы Демократической партии страны. Будущий вице-президент Майк Пенс пообещал, что в команде Трампа предпримут «агрессивные шаги» против хакеров, а до этого Трамп называл обвинения РФ во взломах «охотой на ведьм».

В середине декабря 2016 года Обама пообещал ответить России на вмешательство в процесс президентских выборов и в конце месяца подписал указ о расширении антироссийских санкций, выслав из страны 35 российских дипломатов.