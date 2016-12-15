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Lucasfilm не заменит актрису Кэрри Фишер графической моделью в следующем эпизоде «Звездных войн», сообщается в блоге киносаги.

«Обычно мы не реагируем на спекуляции фанатов или прессы, но есть слухи, на которые нам хотелось бы ответить. Мы хотим заверить, что у Lucasfilm нет планов воссоздавать образ Кэрри Фишер в роли генерала Леи Органы с помощью цифровых технологий, – говорится в заявлении. – Кэрри Фишер всегда была и будет нашей принцессой, нашим генералом и, что гораздо более важно, нашим другом».

Кэрри Фишер умерла 27 декабря после сердечного приступа. Сообщалось, что она успела сняться во всех сценах с ее участием для восьмого эпизода «Звездных войн», который выйдет в декабре 2017 года.

Программа Newsnight на «Би-би-си» сообщила, что Disney (владелец Lucasfilm) после смерти актрисы начала переговоры с ее представителями по вопросу дальнейшего использования образа Фишер во франшизе. Позднее кинокомпания отвергла эту информацию.

«Цифровая» принцесса Лея появляется в спин-оффе «Изгой-один: Звездные войны. Истории», премьера которого прошла в декабре 2016 года. Его действие происходит до событий первого фильма оригинальной трилогии «Звездных войн» (вышел в 1977 году), поэтому для одной из сцен потребовалась молодая Лея Органа.

Также для спин-оффа воссоздали образ актера Питера Кушинга в роли Уилхаффа Таркина, чиновника Галактической империи. Кушинг умер в 1994 году. Создатели киноленты указывали, что в дальнейшем не планируют использовать такую практику, это было сделано только для одного фильма.