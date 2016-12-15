12:01

Австралия и Япония будут настаивать на вступлении в силу Транстихоокеанского партнерства (ТТП), несмотря на критику блока со стороны избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом договорились австралийский премьер Малкольм Тернбулл и глава японского правительства Синдзо Абэ, сообщает ABC News.

«Мы пришли к соглашению, что на экономическом фронте мы должны продемонстрировать важность свободной торговли. Мы будем координировать наши усилия с целью скорейшего вступления в силу ТТП», – сказал Абэ.

По его словам, Япония и Австралия также условились «поддерживать прочные связи» с администрацией Трампа, добавляет Bloomberg. Ранее японский премьер назвал бессмысленным ТТП без участия США, напоминает ABC News.

Дональд Трамп после победы на выборах президента США заявил, что страна выйдет из ТТП после того, как он займет свой пост.

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