12:23

Российский Минфин планирует в 2017 году принять национальную стратегию финансовой грамотности, заявил на Гайдаровском форуме представитель министерства Андрей Бокарев.

«Мы ставим для себя принципиальную задачу, и это, наверное, цель номер один для 2017 года, – принять на уровне правительства РФ национальную стратегию в области финансовой грамотности, которая определит некие целевые задачи, ориентиры для всех заинтересованных участников этого процесса», – цитирует Бокарева «Прайм».

Как уточнил чиновник, стратегия должна охватывать шесть-семь лет, после чего она будет корректироваться или будет принят новый документ.

По словам Бокарева, в России создано «большое количество материалов и информационных продуктов, которые бы помогали россиянам» быть более грамотными в финансовом отношении.

Сейчас, добавил представитель Минфина, «стоит цель сделать их максимально доступными для широкой аудитории, причем бесплатными».

В ноябре 2016 года Минфин запустил портал Вашифинансы.рф. Замминистра финансов Сергей Сторчак пояснял, что ресурс – это «инструмент самостоятельного обучения, связанный с личными финансами».

По данным «Банки.ру», аналогичный портал планирует запустить ЦБ РФ, у него будет несколько другая направленность. Кроме того, повышение финансовой грамотности стало одним из направлений стратегии развития финансового рынка России до 2018 года, которую разработал регулятор.

Осенью прошлого года в российских школах при содействии Минфина начался пилотный проект по обучению финансовой грамотности. Сообщалось, что факультативные занятия будут проводить для школьников в Татарстане, Саратовской, Волгоградской, Томской и Калининградской областях, а также в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.