13:16

Финансирование Федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию туризма недостаточно для поддержки отрасли, заявил на Гайдаровском форуме замглавы ведомства Николай Королев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Настоящий уровень финансирования мероприятий программы является критически низким по отношению к изначально установленным лимитам и реальной потребности отрасли. В среднем, как нам видится, отрасли необходимо 20 млрд рублей на поддержку инфраструктурных проектов в сфере туризма», – сказал Королев.

С 2011 по 2016 годы в рамках ФЦП осуществлялись инвестпроекты на общую сумму 82,2 млрд рублей, отметил представитель Ростуризма. По его словам, эти суммы «конечно, большие, но они должны быть, на наш взгляд, более значимыми».

Как добавил Королев, «когда программа запускалась, планировалось только средств федерального бюджета на поддержку порядка 96 млрд рублей». Однако за время действия ФЦП бюджет выделил 17,8 млрд рублей, сообщил чиновник.

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов ранее говорил, что в бюджете 2017–2018 годов объемы финансирования ФЦП ниже, чем предполагалось правительственным постановлением в июне 2016 года.

По словам Сафонова, предусмотренные бюджетом 31,4 млрд рублей для программы – это «только 32% по отношению к изначально установленным ассигнованиям».

ФЦП на 2011–2018 годы предполагает создание 54 туристических комплексов в 41 регионе РФ. Семь из них уже построены. В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Счетной палате проверить туристические зоны в Амурской области, Якутии, Липецкой области и Бурятии на предмет эффективности использования средств при их создании.