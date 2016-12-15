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Минобороны РФ станет соинвестором парка «Патриот» в Севастополе, созданием которого занимается байк-клуб «Ночные волки».

Об этом на Гайдаровском форуме сообщил лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург), передает ТАСС.

По словам Хирурга, «30% будут наши, 40% мы привлечем, ну и, конечно, Минобороны в свой собственный парк тоже вложит средства». Конкретных сумм байкер не назвал.

Он добавил, что парк «может стать неформальным “Артеком” в том числе. И этот симбиоз с военными очень удачный. Если мы этот проект реализуем вместе с ними, то это даст толчок к дальнейшему развитию территории, придаст ей новое дыхание».

Правительство Севастополя передало в аренду «Ночным волкам» участок у горы Гасфорта в июле 2015 года, байк-клуб заявил, что построит там «спортивно-патриотический центр экстремальных видов спорта».

Осенью 2016 года власти города предложили передать эту землю Минобороны для создания филиала парка «Патриот». В конце года, как писал «Коммерсантъ», исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников отложил этот вопрос до общественных слушаний по проекту.

В ноябре Овсянников говорил, что концепцию «Патриота» представят «через месяц-полтора». Строительство центра он оценил в 5–6 млрд рублей.

По данным «Коммерсанта», слушания по проекту должны были состояться до конца прошлого года, но к середине декабря проекта, как писала газета, не было в правительстве Севастополя. Крымские СМИ сообщали, что слушания были назначены на 23 декабря, но к этой дате концепция парка также не была представлены.

Минобороны занимается созданием парка «Патриот» в подмосковной Кубинке. К середине 2015 года министерство потратило на него 20 млрд рублей.