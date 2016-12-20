15:22

В Москве на Чистых прудах задержали несколько десятков участников акции в поддержку политзаключенных. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель организации «Новая оппозиция».

«Этот народный сход не был согласован, поэтому задержания начались сразу же. На данный момент задержаны более сорока человек, – сказал собеседник агентства. – Сход продолжается, но людей осталось мало – человек двадцать».

Также о задержании более 40 человек сообщает «ОВД-Инфо». Участники схода требовали освободить оппозиционера Ильдара Дадина, прекратить уголовное преследование гражданских активистов и согласовать антикризисный митинг в Москве, добавляет «Медиазона».

https://twitter.com/Zalishchak/status/820227051311497216

По данным «ОВД-Инфо», один из автобусов с задержанными прибыл в ОВД «Басманный», второй – в ОВД «Мещанский». Как отмечает проект, «в третьем автобусе, по-видимому, находятся провокаторы из прокремлевских движений».

В начале января полиция задержала шестерых активистов, проводивших пикеты в поддержку Дадина около здания ФСИН России на Житной улице в Москве. Позднее их отпустили, составив на всех протоколы о нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

Ильдар Дадин стал первым осужденным по уголовной статье о неоднократном нарушении правил митингов и пикетов. В ноябре 2016 года он заявил о пытках в карельской ИК-7, где отбывал наказание.

ФСИН и Следственный комитет сообщили, что не нашли при проверках подтверждения заявлениям оппозиционера. Врачи, которые обследовали Дадина, не обнаружили на нем следов пыток.

В декабре ФСИН сообщила о переводе активиста в другую колонию, не уточнив, куда именно его отправят. Жена Дадина Анастасия Зотова в начале января рассказала, что его перевели в колонию в Алтайском крае.