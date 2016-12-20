21:55

Практически всех задержанных участников «народного схода» в поддержку политзаключенных в Москве отпустили из ОВД «Мещанский» и «Басманный», передает «ОВД-Инфо».

В Басманном отделе полиции на ночь оставили активиста Марка Гальперина. На него составлены два протокола – об организации несогласованного мероприятия и о неповиновении законному требованию сотрудников полиции.

Как сообщает издание, первыми отпустили доставленных в Мещанский отдел полиции, протоколы на них не составляли.

Всего туда привезли 16 человек, в том числе одного журналиста. По данным «ОВД-Инфо», корреспондента отпустили после того, как он согласился на камеру заявить, что у него нет претензий к полиции.

Также отпустили задержанных из ОВД «Басманный», как сообщает «Интерфакс», с некоторыми из них полиция провела беседы, «в отношении нескольких лидеров организации были заведены административные протоколы».

Ранее «Интерфакс» передавал, что в акции принимают участие представители объединения «Новая оппозиция».

Полиция задержала больше 40 человек у памятника Грибоедову на Чистых прудах днем 14 января. «Народный сход» не был согласован с властями Москвы.

Его участники требовали освободить оппозиционера Ильдара Дадина, осужденного за нарушения правил проведения митингов, и прекратить уголовное преследование гражданских активистов.