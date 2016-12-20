17:20

Турция закончила строительство стены вдоль границы с Сирией и Ираком, сообщает агентство «Анадолу».

В 2016 году было построено 330 километров, стену возвели для безопасности приграничных районов. Как отмечает «Анадолу», за последний год предотвращено 57 тысяч попыток незаконного пересечения госграницы.

Большинство из этих попыток было предпринято на сирийско-турецкой границе, задержаны 424 тысячи человек. Большинство нарушителей – сирийцы, уточняет агентство.

Турция с августа 2016 года проводит в Сирии операцию «Щит Евфрата», целью которой является в том числе обеспечение безопасности на границе для беженцев. Строительство стены началось в конце 2015 года, как передавало Reuters, общая длина сооружения – 990 километров.

В начале 2017 года сообщалось, что Турция также планирует построить стену на границе с Ираном и Арменией. У Анкары отсутствуют дипломатические отношения с Ереваном, армянско-турецкая граница закрыта с 1993 года.