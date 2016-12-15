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Россия разрешила украинским инспекторам посетить воинские части российской армии на территории Ростовской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны.

Инспекция будет проведена с 16 по 19 января. Украина запросила проверку на территории 16 тысяч квадратных километров.

«Целью посещения является проверка предоставленной ранее российской стороной информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники данном полку», – сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Проверка пройдет в рамках рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, отметил Рыжков.

Минобороны также разрешило инспекторам из Германии и Сербии посетить воинские формирования в городе Богучар Воронежской области и подмосковные части российской армии.

В феврале 2015 года украинские военные специалисты проводили подобную проверку в Ростовской области. Тогда никаких нарушений выявлено не было.