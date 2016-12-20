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Избранный президент США Дональд Трамп проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Рейкьявике. Об этом Трамп и представители его команды сообщили британским чиновникам, пишет газета Sunday Times.

Встреча с Путиным в столице Исландии станет первой зарубежной поездкой будущего американского президента, отмечают источники издания. На саммите будет обсуждаться вопрос об ограничении ядерных вооружений.

В Рейкьявике, на полпути между Москвой и Вашингтоном, в октябре 1986 года была проведена встреча Рональда Рейгана и Михаила Горбачева, которая стала первым шагом к завершению холодной войны, напоминает издание.

Дональд Трамп ранее заявил в интервью Wall Street Journal, что собирается встретиться с российским президентом после своей инаугурации. Он также отметил, что не собирается сразу отменять санкции против России, принятые администрацией Барака Обамы.

Характеризуя отношения Москвы и Вашингтона, Дональд Трамп сказал, что «кнопки “перезагрузка” нет. Мы либо поладим, либо нет». При этом он пообещал заставить Россию уважать США.

Трамп стал президентом США по итогам выборов в ноябре 2016 года. В ходе предвыборной кампании и после Вашингтон обвинял Москву в попытках повлиять на ее итоги, в том числе с помощью хакерских атак на Демократическую партию.