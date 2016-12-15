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Запуск японской ракеты-носителя SS-520 самого компактного в мире класса с космодрома Утиноура прошел неудачно. Об этом сообщает NHK со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Сбой произошел на этапе отделения второй ступени, заключили специалисты. Через некоторое время ракета упала в Японское море.

Ранее 15 января сообщалось, что Япония осуществила успешный запуск ракеты в 08:33 по местному времени (02:33 мск) и спустя 7,5 минут коммуникационный спутник был выведен на околоземную орбиту на высоте 200 километров.

Запуск SS-520 был запланирован на 11 января, отмечает NHK. Однако мероприятие отложили из-за неблагоприятных погодных условий.

SS-520 является самой маленькой ракетой в мире, способной вывести на орбиту искусственный спутник. Диаметр ракеты-носителя составляет 52 см, а ее вес – 2,6 тонны.​ Японские специалисты максимально сократили стоимость SS-520, расходы на нее составили не более $3,6 млн.