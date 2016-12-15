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Семь человек погибли в результате дорожной аварии в Петровском районе Саратовской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ГУ МВД региона.

ДТП произошло в 1:30 по местному времени (00:30 мск) на 550 километре автодороги Нижний Новгород – Саратов в районе села Тарумувка.

По предварительной версии, водитель Volvo с полуприцепом не справился с управлением и столкнулся со встречным минивэном Toyota. Водитель и пассажиры минивэна погибли на месте.

На месте аварии работают оперативные службы, выясняются обстоятельства происшествия и личности погибших.