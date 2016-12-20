08:41

Администрация по киберпространству Китая (Cyberspace Administration of China, CAC) распорядилась проводить государственную регистрацию магазинов мобильных приложений.

Об этом пишут The New York Times (NYT) и The Verge со ссылкой на уведомление CAC.

Новые правила вступят в силу 16 января. Магазины-приложений должны будут подавать уведомления в случае своего закрытия, смены названия или других изменений, а также для начала работы.

Цель такого регулирования – защитить пользователей от приложений, которые могут украсть их данные или деньги, а также ограничить приложения, предлагающие нелегальный контент, передает The Verge.

Как пишет издание, распоряжение CAC было выпущено в рамках принятого в 2016 году закона об ограничении приложений, подрывающих, по мнению властей КНР, национальную безопасность и общественный порядок.

NYT напоминает, что в Китае разрешен официальный магазин Apple, а магазин приложений Google Play, как и другие сервисы Google, в КНР не работает.

Поэтому китайские пользователи Android скачивают приложения из сторонних онлайн-магазинов, в которых для разработчиков нет таких строгих правил и контроля, как например в AppStore.

Такие приложения, отмечает издание, имеют низкие стандарты безопасности и могут ставить пользователей под угрозу. The Verge также указывает, что распоряжение CAC «довольно расплывчато», и новые правила могут использоваться властями для ограничения информации.

В начале января стало известно, что Apple удалила из китайского AppStore приложение газеты NYT, были удалены версии на китайском и английском языках. Как пояснили в корпорации, приложение удалены по запросу властей Китая в связи с нарушениями законов, но каких именно, Apple не уточнила.