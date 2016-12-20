12:56

Россия сохранит зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300 на морской базе в сирийском Тартусе и комплексы «Триумф» на аэродроме Хмеймим. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с планами военных.

Таким образом сокращение российской военной группировки в Сирии не затронет вооружение, предназначенное для защиты этих военных объектов, пояснил собеседник агентства.

Источник «Интерфакса» также сообщил о намерении российских военных модернизировать оба военных объекта. Морскую базу в Тартусе, по словам собеседника агентства, подготовят для захода в нее крейсеров.

На аэродроме Хмеймим будет построена вторая взлетно-посадочная полоса, новое здание штаба, казармы и общежитие, добавил источник.

Президент России Владимир Путин объявил о выводе части войск из Сирии 29 декабря 2016 года. Это решение было принято после достижения соглашения о прекращении огня в республике.

В рамках сокращения военного присутствия из Сирии вернулись шесть бомбардировщиков Су-24, до конца января в Североморск должна прийти корабельная группа во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов».

Также в декабре прошлого года Путин утвердил создание в Тартусе постоянной российской военно-морской базы. Ранее о постоянной базе в Тартусе говорил замминистра обороны РФ Николай Панков. О планах модернизировать базу Хмеймим осенью сообщали в Совете федерации.