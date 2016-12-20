14:26

Годовая выручка китайской Dalian Wanda Group, которой владеет второй по размеру активов бизнесмен страны Ван Цзяньлинь, упала впервые за 11 лет, пишет Bloomberg.

Выручка компании по итогам 2016 года составила $20,7 млрд, что на 25% меньше в сравнении с предыдущим годом. Продажи, включая недвижимость, сократились на 14%, прибыль Wanda Group выросла в 2016 году на 10%.

Wanda Group крупнейший частный конгломерат Китая, основной бизнес корпорации – коммерческая недвижимость.

В 2016 году компания купила американскую киностудию Legendary Entertainment, которая участвовала в производстве картин «300 спартанцев», «Бэтмен: Начало», «Интерстеллар», «Мир юрского периода» и других.

Ван Цзяньлинь заявлял, что Wanda Group рассматривает возможность приобретения долей в крупнейших голливудских студиях Paramount Pictures, Warner Brothers, Walt Disney. Также в прошлом году компания открыла парк Wanda City, который Цзяньлинь называет конкурентом Диснейленда.

Доход Wanda Group от индустрии развлечений в 2016 году вырос на 25%, отмечает Bloomberg. Как пишет агентство, это направление обеспечит конгломерату дальнейший рост.

Ван Цзяньлинь по версии Bloomberg занимает второе место после основателя Alibaba Джека Ма в списке китайских миллиардеров. Состояние Цзяньлиня агентство оценивает в $30 млрд.