18:49

Действующий директор ЦРУ Джон Бреннан назвал публичные заявления избранного президента США Дональда Трампа не отвечающими национальным интересам. Такое заявление Бреннан сделал в эфире телеканала Fox, передает AP.

«Такая спонтанность – не в интересах национальной безопасности», – сказал глава ЦРУ о «разговорах и твитах» будущего президента США.

Как заметил Бреннан, по его мнению, надо убедиться, что Трамп «понимает последствия своих слов и реакции на что-либо для США», добавляет Reuters.

Также Бреннан высказал недовольство реакцией будущего президента на доклад американских спецслужб о якобы причастности России к предвыборным хакерским атакам в США.

Трамп сравнил появление информации о имеющемся у России компромате на него с методами нацистской Германии и усомнился в правильности выводов, изложенных в докладе о кибератаках.

Как сказал Бреннан, для него сравнение с нацистской Германией – «большая обида». Кроме того, глава ЦРУ выразил сомнение, что избранному президенту стоит объявлять миру о недоверии к собственным разведслужбам.

Джон Бреннан покинет пост главы ЦРУ после вступления Трампа в должность президента США. Его место займет выбранный будущим главой государства член Палаты представителей США Майк Помпео. Инаугурация Трампа назначена на 20 января.