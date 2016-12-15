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Министерство образования Турции убрало теорию эволюции Чарльза Дарвина из образовательной программы для школ. Об этом сообщает Haberturk.

Изменения вступят в силу в 2017 году. Из учебников по биологии для 12 класса будет исключена глава «О зарождении жизни и эволюции». Вместо нее школьники будут изучать раздел о влиянии окружающей среды на живые существа.

Среди студентов также вводится курс о мятеже 15 июля, пишет Turkish Minute.

Попытка военного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. В результате столкновений погибли более 240 человек. В рамках расследования дела о мятеже были арестованы свыше 40 тысяч человек.

Издание отмечает, что действия турецких властей в области образования неоднократно критиковались. В частности, правящая партия обвиняется в попытках сформировать учебные программы согласно ее идеологии.