15 января, 23:41

Самолет А320 авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в подмосковном аэропорту Домодедово, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолет направлялся в Москву из Франкфурта-на-Майне. Пилотам удалось благополучно посадить судно после повреждения лобового стекла и возможного возгорания в кабине. Какая именно техническая неисправность привела к нагреву стекла, не уточняется.

В пресс-службе аэропорта агентству заявили, что пострадавших в результате инцидента нет. Аэропорт работает в штатном режиме.