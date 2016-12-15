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Новый вариант антикризисного плана на 2017 год сократился с 488,7 до 107,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источники в правительстве.

Из плана исключены приоритетные проекты стоимостью 178,9 млрд рублей, а также также субсидии регионам в размере 200 млрд рублей. В документ больше не входят предложения по разработке программы финансового оздоровления и социально-экономического развития субъектов России с большим долгом.

Из плана также было изъято налоговое послабление для пользователей системы «Платон». Ранее в документе была предусмотрена заморозка до 30 июня 2018 года ежегодной индексации платы с грузовиков, отмечает издание.

При этом плане сохранены расходы по линии Минпромторга. Самая крупная статья расходов (62,3 млрд рублей) будет направлена на поддержку автопрома.

Предыдущая версия антикризисного плана на 2017 год была представлена в декабре и предусматривала расходы в размере 488,7 млрд рублей. Изменение документа связано с переносом «структурных» мер в комплексный план до 2025, отмечает «Газета.ру».