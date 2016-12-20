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В Минфине и Минэкономразвития обсуждают замену льготной 10%-ой ставки НДС на адресные субсидии малоимущим гражданам. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в ведомствах.

Из-за льготы на НДС бюджет ежегодно теряет 150 млрд рублей в год, отмечает собеседник издания. При этом 10%-ая ставка не является эффективной и «на цене конечного продукта не отражается».

«Льгота не способствовала снижению бедности», – заявляет директор Независимого института социальной политики (НИСП) Лилия Овчарова.

Расходы бюджета на социальную политику традиционно составляют около 9%, подсчитали эксперты из НИСП. При этом только четверть из них идет на помощь беднейшим слоям населения. Повышение адресности соцподдержки до 50–60% могло бы снизить бедность на 20–30%.

Чтобы ввести адресные субсидии, потребуется создать базу данных о домохозяйствах, провести пилотный проект в отдельных регионах и только потом отменять льготу, рассказах чиновник «Ведомостям».

В сентябре 2016 года Минфин предложил повысить НДС и нагрузку на зарплаты. Планировалось также поднять льготную ставку взносов на 2% до 12% в 2017 году, а с 2019 года увеличивать ее ежегодно, пока она не достигнет 20%.

Позже стало известно, что Минфин решил отказаться от изменения налогового режима до 2018 года.

НДС по 10%-ной льготной ставке взимается с основных продуктов питания, товаров для детей, книг, учебников и лекарств. Обычная ставка НДС составляет 18%.