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Избранный президент США Дональд Трамп назвал сделку по ядерному разоружению важным условием для снятия санкций с России. Об этом он сообщил в интервью Sunday Times.

Трамп отметил, что хочет «существенного сокращения» ядерного вооружения в США и России.

«Они ввели санкции против России – давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией… Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено» – сказал он.

В интервью Дональд Трамп также заявил, что собирается доверять российскому лидеру Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель, но не знает, «как долго это продлится».

Будущий американский президент раскритиковал Москву за вмешательство в военный конфликт в Сирии. По его словам, именно это привело к «ужасной гуманитарной ситуации».

Ранее Трамп заявлял, что снимет санкции с России, если та будет помогать Вашингтону в противодействии террористам и в достижении других важных для США целей. При этом он отметил, что «по крайней мере на некоторое время» оставит меры, принятые администрацией Барака Обамы в отношении Москвы.

14 января Обама на год продлил санкции против России из-за Крыма, а в конце декабря 2016 года подписал указ о расширении санкций за «вмешательство» РФ в президентские выборы в США с помощью кибератак.