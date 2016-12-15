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Правительство решило назначить «Строгазмонтаж» (СГМ) генеральным подрядчиком строительства железнодорожного подхода к Керченскому мосту. Об этом «Коммерсантъ» узнал от источников в Белом доме.

В ближайшие дни будет официально объявлено о назначении компании СГМ ответственной за инфраструктурный объект, отмечает издание.

Такое решение было принято после двух неудачных конкурсов на строительство железной дороги. На последний конкурс не было подано ни одной заявки – желающих строить объект за 17 млрд рублей не нашлось. Еще одной причиной отсутствия заявок могло стать вероятное попадание подрядчика под санкции.

Мост через Керченский пролив начал строиться в апреле 2015 года. Генподрядчиком выступает компания «Стройгазмонтаж», принадлежащая российскому миллиардеру Аркадию Ротенбергу. Общая стоимость объекта составляет 228 млрд рублей.