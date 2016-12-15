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Восемь самых богатых миллиардеров планеты обладают состоянием, равным общему объему средств беднейшей половины населения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад Osfam.

Пропасть между богатыми и бедными оказалась еще больше, чем эксперты думали до этого. Разница в доходах стала «непристойной», отмечает организация.

Среди восьми самых состоятельных людей в мире названы Билл Гейтс, Амансио Ортега, Уоррен Баффет, Карлос Слим, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Ларри Эллисон и Майкл Блумберг.

В 2016 году, по подсчетам Osfam, состоянием равным $3.6 млрд, принадлежащим бедной половине населения, обладали 62 самых богатых человека.

Организация ежегодно готовит доклад ко Всемирному экономическому форуму в Давосе. Специалисты призывают увеличивать зарплаты, вводить прогрессивную шкалу налогообложения, а также противодействовать выводам средств в офшоры.