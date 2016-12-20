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Грузовой самолет авиакомпании Turkish Airlines упал в Киргизии, сообщает «Интерфакс».

Самолет, выполнявший рейс из Гонконга, должен был совершить посадку в аэропорту Манас в 4:20 мск. Он потерпел крушение недалеко от аэропорта в районе дач.

По словам очевидцев, судно упало на жилой дом. На месте происшествия начался пожар.

По предварительным данным, экипаж самолета состоит из четырех человек. Один из них мог выжить, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Не менее 16 человек погибли, цитирует Reuters правительство Киргизии. Среди них один пилот и 15 жителей поселка.

Причиной крушения могли стать сложные погодные условия, сообщил агентству РИА Новости начальник Центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммед Сваров.

Аэропорт Манас работает в штатном режиме.