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В результате падения грузового самолета под Бишкеком погибли более 20 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС Киргизии.

Еще пятеро пострадавших доставлены в местные больницы.

Грузовой самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение, не долетев до аэропорта Манас. Он упал в районе дач в 1,5–2 километрах от взлетно-посадочной полосы. В результате, в поселке начался пожар, было разрушено около 15 домов.

Ранее сообщалось, что погибли 16 человек, среди которых один пилот и 15 жителей дачных домов.

Предварительной причиной крушения называются погодные условия. Аэропорт Манас работает в штатном режиме.