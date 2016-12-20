Российские официальные лица (Мария Захарова, Вячеслав Володин и Дмитрий Песков) сразу же осудили решение украинских властей об отключении «Дождя», и хотя по этому поводу все иронизируют – в самом деле, где они были, когда «Дождь» выключали в России? – именно их реакция делает случай с «Дождем» исключительной вехой в трехлетнем украинском конфликте, выходящей за пределы частной судьбы одного российского телеканала. Впервые за три года средневзвешенная позиция антипутинского меньшинства и лоялистского большинства по украинскому вопросу совпала. До сих пор такого не было никогда.