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Прокуратура Южной Кореи выписала ордер на арест вице-президента и фактического руководителя Samsung Ли Чжэ Ена. Об этом сообщает Yonhap.

Ли Чжэ Ен проходит подозреваемым по делу о коррупции в окружении отстраненной от должности президента Южной Кореи Пак Кын Хе. По версии правоохранительных органов, Samsung перечислила 22 млрд вон ($18 млн) на счета фирмы подруги президента Чхве Сун Силь в обмен на содействие в слиянии двух филиалов компании, основным держателем акций которых был Национальный пенсионный фонд.

По данным следствия, решение о выплатах принимал лично Ли Чжэ Ен.

Для непосредственного ареста ордер прокуратуры должен быть утвержден судом. Ожидается, что заседание состоится в среду, 18 января.

О том, что Чхве Сун Силь, подруга президента Пак Кын Хе, лоббировала перевод принудительных пожертвований в подконтрольные ей организации, СМИ Южной Кореи впервые написали в октябре 2016 года. После появления этих сообщений их проверкой занялись правоохранительные органы.

Чхве также участвовала в принятии решений по управлению страной, не занимая при этом никаких постов. Этот факт привел к импичменту президента Пак Кын Хе. Парламент принял решение отстранить ее от должности в декабре, теперь его должен утвердить Верховный суд.