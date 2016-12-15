09:04

Число жертв крушения грузового Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines в Киргизии превысило 30 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

«Поступает информация о 33–35 погибших», – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 32 погибших.

Boeing 747–400 разбился в полутора километрах от международного аэропорта «Манас». На его борту находились пять членов экипажа. Потерпевший крушение самолет упал на дачный поселок, в результате чего были разрушены 32 жилых дома.

После катастрофы работа аэропорта «Манас» была временно приостановлена.