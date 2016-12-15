10:48

Власти Москвы разработали методичку «О правилах поведения мигранта в городе Москве», которую издали в виде комиксов на русском языке с героями русских сказок. Об этом сообщает Би-би-си.

Тираж стостраничной брошюры составляет 50 тысяч экземпляров. На этой неделе департамент национальной политики начнет ее распространять. Работу выполнила Региональная общественная организация «Поддержки трудящихся мигрантов Москвы» по заказу столичных властей за 7 млн рублей.

Героями комиксов стали три богатыря, которые олицетворяют российские правоохранительные органы, Снегурочка, Юрий Долгорукий, Кащей Бессмертный и другие.

«В Москву приезжают иностранные граждане. Мы тоже считаем их сказочными героями, и их встречают сказочные герои из России, которые рассказывают приезжим о правилах пребывания», – объяснил основной смысл комикса руководитель «Поддержки трудящихся мигрантов Москвы» Александр Калинин.

Он добавил, что персонажи комикса, олицетворяющие мигрантов, сначала были подписаны по национальностям, но потом от этой идеи отказались, «чтобы никто не обиделся». Калинин также рассказал, что Василису Премудрую на обложке брошюры сначала изобразили с распущенными волосами.

«Но эксперты комиссии посчитали, что распущенные волосы – значит, распущенная, не замужем. Поэтому мы решили заплести ей косу», – объяснил он.

Персонажей, по его словам, создавали «заслуженные художники России, которые расписывали храм Христа Спасителя, станцию метро “Маяковская” и так далее». Информационное наполнение памятки разработали юристы, специализирующиеся на правах мигрантов.

Памятка состоит из четырех глав, а также приложения со справочной информацией. «Главное правило поведения на улице – не доставлять неудобств и неприятностей окружающим», – советуют авторы брошюры. В комиксах, в частности, говорится, что мигрантам не следует оглядываться вслед проходящим женщинам, есть на улице, а также громко и долго разговаривать.

Как пояснил Калинин, памятка ориентирована прежде всего на нелегальных мигрантов. В ней приезжим объясняется, что первым делом после приезда в Москву нужно получить миграционную карту, «регистрацию» и патент на работу. Авторы брошюры также отмечают, что полицейский (в комиксах он изображен в виде богатыря с надписью МВД на груди) вправе проверять их документы.

Директор Центра исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер в разговоре с Би-би-си предположил, что в разработанных властями Москвы комиксах для мигрантов «явно реанимируется противостояние русских героев ордам». Как он пояснил, в памятке присутствует этнизация дискурса о мигрантах и Москвы как славянского города с богатырями.