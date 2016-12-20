10:21

В планировании убийства бывшего премьер-министра Черногории Мило Джукановича подозревается гражданин РФ Эдуард Широков. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в черногорской прокуратуре, Широков также обвиняется в создании преступной организации и попытке терроризма. Помимо него Черногория объявила в международный розыск еще одного россиянина, Владимира Попова.

Ранее сообщалось, что в организации покушения обвиняются и Широков, и Попов. Теперь в прокуратуре отметили, что Попов объявлен в розыск по другим обвинениям.

Власти Черногории осенью 2016 года объявили о предотвращении попытки государственного переворота – она планировалась в день парламентских выборов 16 октября.

По делу проходят около двух десятков человек, большинство из которых являются гражданами Сербии. Часть из них арестована.

В начале января стало известно, что в Сербии был задержан разыскиваемый черногорскими властями Неманья Ристич. Уже после попытки переворота он был замечен на фотографии на встрече активистов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белграде.

Мило Джуканович добровольно сложил президентские полномочия после выборов. Он остается председателем правящей Демократической партии социалистов.