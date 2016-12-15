11:00

Крупнейшая в России сеть магазинов по продаже товаров для детей «Детский мир» объявила о намерении провести IPO (первичное размещение акций). Об этом сообщается в пресс-релизе ритейлера.

После IPO владельцем контрольного пакета акций «Детского мира» останется АФК «Система». Сколько именно акций ритейлер продаст инвесторам в рамках размещения, пока неизвестно.

«Ожидается, что в рамках Предложения будут предложены исключительно существующие акции. Продающими акционерами выступают ПАО АФК “Система” (далее – “Система”), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые представители менеджмента Компании и “Системы” (совместно – “Продающие акционеры”)», – отмечается в пресс-релизе.

Также еще не определено, когда именно состоится IPO. Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков ранее говорил, что размещение «Детского мира» может пройти в марте 2017 года на Московской бирже.

Заметка дополняется.